Сегодня, 22 декабря, на заседании корсовета Руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о том, в каких группах больше всего зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Удельный вес трудоспособного населения — 56 процентов среди зараженных, 26 процентов приходится на граждан в возрасте 65 лет и старше, несмотря на ограничительные мероприятия.

Она отметила, что пенсионеры находятся на самоизоляции, но не такой жесткой, как это было раньше.

Зафиксированы и случаи посещения магазинов транспорта без масок. Поэтому остается только еще раз обращаться к жителям через СМИ с просьбой беречь здоровье.