За минувшие сутки в регионе выявлено 638 новых случаев коронавируса.

Такую информацию обнародовал 6 ноября областной минздрав.

Рост инфекции продолжается, но немного замедлился.

Таким образом, общее число ковидных пациентов в регионе с начала пандемии составило 105 136 человек.

Больше всего вновь заболевших за сутки зарегистрировано в Саратове — 300, Энгельсском районе — 75, Балаковском — 31 и Балашовском районах — 29.

Выросло число больных среди детей.

Традиционно больше всего коронавирусных пациентов среди возрастных групп 50-59 лет – 115 человек и старше 60 – 189.