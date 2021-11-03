Сегодня, 3 ноября, прошел очередной брифинг по коронавирусу в саратовском минздраве. На нем обсуждались вопросы заболеваемости в регионе.

По словам министра здавоохранения Олега Костина, всего за период эпидемии коронавирусом заразились две тысячи пациенток акушерско-гинекологического профиля. За последние сутки прибавились 20 случаев.

Беременных среди зараженных было 1 681. Из них 1 138 имели срок более 21 недели, у 319 пациенток беременность была завершена.

Всего были госпитализированы 886 пациенток, в том числе 724 беременные. Сейчас в стационаре 61 пациентка, из них 12 остаются в тяжелом состоянии.

Олег Костин напомнил, что никаких противопоказаний по беременности для вакцинации от коронавируса нет и отметил, что беременные тяжелее переносят коронавирус.