Сегодня, 3 ноября, прошел очередной брифинг по коронавирусу в саратовском минздраве. На нем обсуждались вопросы заболеваемости в регионе.
По словам министра здавоохранения Олега Костина, всего за период эпидемии коронавирусом заразились две тысячи пациенток акушерско-гинекологического профиля. За последние сутки прибавились 20 случаев.
Беременных среди зараженных было 1 681. Из них 1 138 имели срок более 21 недели, у 319 пациенток беременность была завершена.
Всего были госпитализированы 886 пациенток, в том числе 724 беременные. Сейчас в стационаре 61 пациентка, из них 12 остаются в тяжелом состоянии.
Олег Костин напомнил, что никаких противопоказаний по беременности для вакцинации от коронавируса нет и отметил, что беременные тяжелее переносят коронавирус.