По данным на 30 марта зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщаеи телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 240 503 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 230 120 человек, за сутки — 781.

На стационарном лечении находятся 889 человек, на амбулаторном — 3 863.

По региону случаи распределились так: в Саратове — 173, Энгельсском районе — 50, Балаковском — 47, Балашовском — 31,Вольском — 16, Ртищевском, Краснокутском, Ершовском — по 11.