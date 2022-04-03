На 3 апреля в области зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 242 272 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 232 395 человек, за сутки — 403.

На стационарном лечении находятся 850 человек, на амбулаторном — 3 413.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 175, Балаковском районе — 57, Энгельсском — 49, Балашовском — 39, Аркадакском — 18, Ртищевском — 12.