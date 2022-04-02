По данным на 2 апреля в области зарегистрировано 452 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 241 845 человек. Выздоровело с начала эпидемии 231 992 человек, за сутки — 496.

На стационарном лечении находятся 831 человек, на амбулаторном — 3 384.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 135, Энгельсском районе — 57, Балашовском — 48, Балаковском — 41, Аткарском — 19, Ершовском — 16.