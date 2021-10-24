На утро 24 октября в Саратовской области выявлено 457 новых случаев коронавируса.

Всего в регионе с начала пандемии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 97 715 случаев заражения. Выздоровели 87 363 человека, а за сутки — 389.

Больше всего новых случаев ковида в Саратове — 229, Энгельсском районе — 59, Балаковском — 43, Балашовском — 22.

Среди заболевших 16 детей до шести лет и 177 пациентов старше 60 лет. Бессимптомно коронавирус протекает всего у семи людей, с пневмонией у 181 пациента, а с признаками ОРВИ — у 269.