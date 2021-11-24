По данным на 24 ноября в Саратовской области зарегистрировано 625 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 116 619 человек. Выздоровели с начала эпидемии 100 514 человек, за сутки — 442.

На стационарном лечении находятся 3 236 человек, амбулаторном — 8 738.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 345, Энгельсском районе — 61, Балаковском — 47, Балашовском — 22, Марксовском — 13, Вольском — 9, Ершовском, Красноармейском — по 8.