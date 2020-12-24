Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, сколько детей в регионе заражены коронавирусом.

Зафиксирован 2051 случай новой инфекции, среди них 113 у малышей, которым не исполнился и год.

Госпитализировано менее 18 процентов зараженных, остальные лечились на дому.

На сегодняшнее утро в ковидных госпиталях находятся 34 ребенка, из них у двоих подтвержден коронавирус.

Один ребенок из района заражен двусторонней пневмонией вкупе с коронавирусом. Он переведен в областную детскую клиническую больницу.

У остальных маленьких пациентов состояние средней тяжести или же удовлетворительное.