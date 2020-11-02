Коронавирус не оставляет в стороне никого, ни взрослых, ни детей.

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге в Минздраве рассказал о том, что в региона зафиксирован 281 случай коронавируса у беременных. Выздоровели 224 женщины, под наблюдением остаются 56, также был случай летального исхода.

Напомним, в сентября недуг не смогла победить 33-летняя женщина, ее ребенок появился на свет уже инфицированным.

Коронавирусом также заражены 1,13 тысячи детей, из них 65 до года. Заболеваемость в этой возрастной группе не превышает 5,5 процента.

На сегодняшнее утро в больницах лечится 31 маленький пациент.