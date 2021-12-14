Сегодня, 14 декабря, коронавирус обнаружен еще у 413 жителей Саратовской области, сообщает оперштаб.

Наибольшее количество базолевших насчитывается в Саратове – 213 человек. В энгельсском районе обнаружено 45 новых заболевших. Балакаовский района насчитывает 28 случаев заражения, Балашовский – 23, Пугачевский – 19.

В Озинском районе обнаружено 11 заболевших, в Аткарском – 10 и 9 в Петровском районе.

Пневмония обнаружена у 64 человек. Признаки ОРВИ выявлены у 347 человек. Двое жителей области болеют бессимптомно.