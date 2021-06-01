На заседании регионального координационного совета Саратовской области руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

По ее словам, среди заболевших — 93 процента взрослые люди, имеющие сопутствующие заболевания. В основном вирус поражает работников торговли и сферы услуг. На сегодняшний день вакцинировано 21,4 процента населения региона. К 1 сентября, когда начнется вакцинация против гриппа, это число планируется довести до 60 процентов.