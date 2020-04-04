Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина сообщила о смерти от повторного инфаркта второго пациента с положительными анализами на коронавирус.

— Чтобы не распространялись беспочвенные слухи и домыслы, инициативно сообщаю, что вчера в Саратове скончался 76-летний пациент, находившийся в тяжелом состоянии на лечении в одной из городских больниц после повторного инфаркта миокарда, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Данный пациент длительное время страдал тяжелой сердечно-сосудистой патологией, имел сопутствующие заболевания. Был госпитализирован в одну из горбольниц Саратова с повторно перенесенным инфарктом миокарда. Состояние расценивалось как тяжелое. Параллельно с основным заболеванием диагностировано состояние, потребовавшее обследования и оказания помощи в хирургическом стационаре, для чего был переведен в другое медицинское учреждение.

В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица. Впоследствии диагноз подтвердился лабораторно.

Несмотря на оказываемую в полном объеме медицинскую помощь, к сожалению, в связи с тяжестью основного заболевания мужчина скончался. Причиной смерти явился именно инфаркт миокарда. Коронавирусная инфекция была подтверждена лишь лабораторно, клинических признаков данного заболевания у пациента не было.

В лечебных учреждениях, где мужчина получал медицинскую помощь, предприняты необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. Контактные лица проходят обследование и находятся под медицинским наблюдением, — приводит комментарий министра телеграм-канал областного штаба по противодействию новому коронавирусу.

Напомним, этот пациент стал вторым саратовцем, с подтвержденным диагнозом, умершим от соспутствующих заолеваний. Накануне от раковой опухоли в терминальной стадии умер 69-летний мужчина. Его анализ на коронавирус также был положительным.