Домой Рубрики Новости Саратова Короновирус унес жизни 29 жителей Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Короновирус унес жизни 29 жителей Саратовской области По Новости Саратова - 05.11.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 5 ноября, коронавирут унес жизни еще 29 жителей Саратовской области. В число погибших входят 16 женщин и 13 мужчин, возраст которых колеблется от 50 до 80 лет. На сегодняшний день по России зарегистрировано 1192 смерти от коронавируса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Валерий Радаев посетил стройку инфекционной больницы и домов для врачей в Саратове Гриднев: В Саратове есть явные проблемы с коронавирусом В Саратове завтра пройдут сельхозярмарки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Валерий Радаев посетил стройку инфекционной больницы и домов для врачей в... Новости Саратова - 05.11.2021 0 Глава Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет строительство дома для врачей новой инфекционной больницы в поселке Елшанка Саратова. В пятиэтажном шестиподъездном доме будет расположено 200... Гриднев: В Саратове есть явные проблемы с коронавирусом 05.11.2021 В Саратове завтра пройдут сельхозярмарки 05.11.2021 Три улицы Саратова остались без воды до вечера 05.11.2021 Балаковец забрал выданные банкоматом по ошибке деньги и стал фигурантом уголовного... 05.11.2021