Сегодня, 5 ноября, коронавирут унес жизни еще 29 жителей Саратовской области.

В число погибших входят 16 женщин и 13 мужчин, возраст которых колеблется от 50 до 80 лет.

На сегодняшний день по России зарегистрировано 1192 смерти от коронавируса.