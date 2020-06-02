В Саратовской области за сутки заболели 95 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего число заболевших в регионе составляет 3,269 тысячи человек. Выздоровели с начала пандемии 1,288 тысячи пациента, в том числе 82 за сутки.

По районам новые случаи заболевания распределяются следующим образом — Саратов — 49, Балаковский район — 10 Энгельсский и Краснокутский — по три, Самойловский, Вольский, Аткарский, Марксовский. Татищевский, Новобурасский, Калининский, Ртищевский, Ершовский, Новоузенский, Саратовский и Питерский — по одному. В Балашовской районной больнице выявлено сразу 18 случаев, в отделении, закрытом на карантин.