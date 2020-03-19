Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал первый случай заболевания коронавирусом в Саратовской области.

— Многое зависит от самоорганизации каждого. Женщина приехала из Италии, у нее предписание пройти карантин. Хочется подчеркнуть — только в ваших руках многое сосредоточено против распространения коронавируса. Его привезли из других стран, не проходишь карантин – понятно, чем оборачивается. Не для тебя, а для того, кто рядом. А если он пожилой? Давайте относится по другому к тем, кто с нами, — сказал он.

Он попросил у губернатора Саратовской области Валерия Радаева посмотреть, в каких районах области проживает большинство людей, недавно вернувшихся из-за границы.

— За сутки будем иметь данные, кто и откуда приехал, — ответил Валерий Радаев.