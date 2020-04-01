За минувшие сутки в Саратовской области проведено 268 исследований на короновирусную инфекцию, сообщила на заседании областного оперативного штаба замначальника регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По ее словам, с 28 марта по 1 апреля было проверено свыше 5,1 тысячи объектов торговли, в том числе за прошедшие сутки 704 объекта. За сутки выявлены 14 нарушителей режима ограничений, направленного на противодействие распространения коронавирусной инфекции. 12 из них получили предписания, на двоих составлены протоколы административных правонарушений. Лаборатории ведомства работают в круглосуточном режиме.

Также стало известно, в каких районах Саратовской области живут зараженные COVI-19 люди. Из 15 случаев коронавируса, лабораторно подтвержденных на территории области, 10 — это жители Саратова, двое – Аткарского района, двое — Ртищевского района, один — Саратовского районов.