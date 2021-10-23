За минувшие сутки в регионе выявили 452 новых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили в региональном минздраве, темпы роста ковида продолжаются уже почти месяц.

С начала пандемии в Саратовской области ковидом заболели 97 318 человек

Больше всего заболевших в Саратове — 185, Энгельсском районе — 51, Балаковском — 28, Балашовском районе — 26.

Причем, болеют все: и взрослые, и дети. Лидерами по заболеваемости коронавирусом все также остаются лица старше 60 лет. Их за минувшие сутки выявили 142 человека.