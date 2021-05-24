Вчера, 23 мая, в 16:08 пожарные выехали на пожар в село Маслов-Орешин. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал.

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