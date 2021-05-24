Домой Рубрики Новости Саратова Коровник вспыхнул в селе под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Коровник вспыхнул в селе под Саратовом По Новости Саратова - 24.05.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 23 мая, в 16:08 пожарные выехали на пожар в село Маслов-Орешин. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мэрия Саратова пытается минимизировать неудобства горожан при масштабном отключении воды Житель Саратовской области получил срок за хранение пороха В Саратовской области снизилась смертность из-за ВИЧ и СПИДА ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мэрия Саратова пытается минимизировать неудобства горожан при масштабном отключении воды Новости Саратова - 24.05.2021 0 Сегодня, 24 мая, в комитете по ЖКХ администрации Саратова состоялось совещание по подготовке к проведению ремонтных работ ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», которое предполагает... Житель Саратовской области получил срок за хранение пороха 24.05.2021 В Саратовской области снизилась смертность из-за ВИЧ и СПИДА 24.05.2021 Организация из Саратова ответит в суде за загрязнение почвы нефтью 24.05.2021 Политолог Митрохина: Открытость процедур предварительного голосования способствует росту доверия граждан 24.05.2021