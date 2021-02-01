Корпорация ТДС оказала благотворительную помощь Саратовской городской клинической больнице № 2 им. В.И. Разумовского, которая в настоящий момент переоборудована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал исполнительный директор Корпорации ТДС, депутат Саратовской городской Думы от партии «Справедливая Россия» Максим Самсонов, средства в размере пятьсот тысяч рублей будут направлены на борьбу с COVID-19.

—К сожалению, пандемия не отступает, и медицинские работники наших учреждений здравоохранения, по-прежнему, каждый день борются за жизни саратовцев, заболевших коронавирусом. В этих условиях наше предприятие нашло возможность поддержать городскую клиническую больницу №2, которая в Саратове является базовой в борьбе с инфекцией. Напомним, ранее, в ноябре 2020 года Корпорация ТДС оказала благотворительную помощь переоборудованной для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Областной детской инфекционной клинической больнице им. Н.Р. Иванова. Средства в размере одного миллиона рублей пошли на дополнительное обеспечение работы персонала медицинского учреждения в «красной зоне», – отметил предприниматель.