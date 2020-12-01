Корпорация ТДС в лице исполнительного директора, депутата Саратовской городской думы от фракции «Справедливая Россия» Максима Самсонова оказала благотворительную помощь Областной детской инфекционной клинической больнице им. Н.Р. Иванова, которая в настоящий момент переоборудована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средства в размере одного миллиона рублей пойдут на дополнительное обеспечение работы персонала медицинского учреждения в «красной зоне».

— Медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Это настоящие герои, которые живут в нашем городе, рядом с нами, при этом ежедневно рискуют своим здоровьем ради спасения жизней других. Поэтому мы связались с главным врачом Саратовской областной детской инфекционной больницы, спросили, какая нужна помощь. В итоге было принято решение оказать прямую финансовую поддержку медицинскому учреждению. Несмотря на то, что бизнесу в условиях пандемии сегодня тоже непросто, считаю, по возможности, нужно помогать, — отметил Самсонов.