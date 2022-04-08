Муниципальному предприятию «Саратовгорэлектротранс» необходим подрядчик для корректировки проектной документации скоростного трамвая по маршруту N3.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стартовая цена госконтракта — 40,4 млн руб.

За эту сумму подрядчику необходимо выделить отдельные этапы работ (разворотные кольца, опоры, контрактную сеть, путепровод, диспетчерскую, тяговые подстанции) и внести поправки «в конструкции трамвайного пути и контактной сети».

Срок окончания работ — 30 августа текущего года.

Напомним, проект модернизации трамвайной сети предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В проекте предусмотрено строительство путепровода, который войдет в состав транспортной развязки «Стрелка», и ремонт путей четырех трамвайных маршрутов — NN 3, 6, 8, 9.

На выполнение поставленных задач региональное правительства берет кредит в размере 3,3 млрд руб. Уже начато строительство подстанции.