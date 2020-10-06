В День уголовного розыска полицейские раскрыли «по горячим следам» кражу на промышленной оптовке в поселке Пробуждение Энгельсского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Саратовец приехал туда за покупками, оставил кошелек на стеллаже с товарами, а когда спохватился, того уже не было. Он обратился в полицию и сказал, что в аксессуаре лежало десять тысяч рублей, банковские карты и документы.

Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 43-летний житель Энгельса. Он пошел за покупками, а увидев чужое, не смог сдержаться.

Мужчина успел потратить тысячу рублей, все остальное удалось вернуть.

На злоумышленника завели уголовное дело.

Отметим, что за восемь месяцев 2020 года сотрудники уголовного розыска раскрыли 1,938 тысячи краж, 196 грабежей, 36 разбоев, 109 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 15 изнасилований, 32 убийства, десять преступлений, которые совершили участники ОПГ и преступных сообществ.