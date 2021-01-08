Сегодня состоялась встреча в Юбилейном Депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Николая Панкова с жителями поселка

На встрече обсуждали перспективы развития поселка. В частности, спортивной инфраструктуры. Депутат Николай Панков рассказал о планах этого года по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Он появиться рядом с уже действующим ФОКом. О важности нового спортивного объекта для жителей поселка высказался мастер спорт по самбо и дзюдо Юрий Кошелев.

— Юбилейный поселок – один из самых быстро растущих микрорайонов города Саратова. В нем проживают много молодых семей с детьми. Спортивные объекты здесь особенно востребованы. Думаю, что новый спортивный комплекс станет центром развития массового спорта в поселке. Важно так же продумать открытие спортивных детских секций на новом стадионе. Для того что бы дети могли приобщаться к спорту с ранних лет. Многие чемпионы именно так начинали свой спортивный путь. Отрадно, что при реализации этого проекта активное участие принимают сами жители поселка, представители спортивной общественности, учителя физкультуры школ, — отметил заслуженный мастер спорта Юрий Кошелев.