Найденные для обеспечения 29 многодетных семей области, стоящих на учёте для получения жилья, средства на приобретение им квартир показывают готовность Вячеслава Володина заниматься самыми непростыми вопросами, решить которые на региональном уровне порой не получается из-за недостатка средств. Об этом в своем комментарии сказала депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Виктория Костенко.

— Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в очередной раз показал готовность не только слышать людей, но и оперативно решать волнующие их вопросы. Так случилось и с поиском финансирования для жилья многодетным. 29 семей, где воспитывается четверо и более детей, уже в этом году благодаря спикеру госдумы получат квартиры. Найденные Вячеславом Володиным деньги в скором времени поступят в региональный бюджет. Со своей стороны на областном уровне депутаты должны проконтролировать не только качественное расходование данных средств, но и предоставление людям комфортного жилья в микрорайонах с развитой инфраструктурой, – считает Костенко.