Согласно приказу, на него направляются лица, страдающие хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями или имеющие высокий риск их развития.

Руководитель медицинской организации, организовывающей процедуру, согласно приказу, должен обеспечить охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском на уровне не менее 70%, лиц старше трудоспособного возраста — не менее 90%.

Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медпомощи в лабораторных условиях или получения выписки из медкарты из больницы.