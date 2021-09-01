Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин сообщил, что в текущем году 159 медицинских работников были наказаны за несоблюдение врачебной этики.

— К сожалению, сложные условия пандемии не добавили терпения ни пациентам, ни врачам. На 16 процентов возросло количество обращений, связанных с несоблюдением врачебной этики медработниками и нарушениями норм поведения, — сказал чиновник.

Он также отметил, что в каждом медицинском учреждении есть пациенты, которые постоянно проявляют возмутительное поведение и провоцируют персонал. Он отметил, что ведомство принимает меры по отношению к нарушителям, в том числе снижает стимулирующие выплаты главам медицинских организаций.