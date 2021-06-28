Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о росте заболеваемости коронавирусом в регионе.

Он отметил, что число госпитализаций иногда достигает 250 в сутки, дополнительно открыто свыше 500 новых коек.

Привито уже свыше 350 тысяч жителей региона, но для достижения коллективного иммунитета эта цифра должна стать больше миллиона.

Чиновник сообщил, что на сегодняшний день доступно три препарата. Сегодня ночью будут разгружать партию одного из них — Cпутник V в объеме 47 тысяч доз. В ближайшее время поступит еще одна — «Спутник Лайт».

А еще напомнил о повышенной летальности.