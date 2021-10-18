Глава минздрава Олег Костин провел прямой эфир в своем Инстаграмме. Он ответил тем, кто критикует работу медиков Саратовской области.

—Никто не замечает, что я делаю, пока я не прекращу это делать, — заявил он.

Он также ответил тем медикам, которые жалуются на условия работы, что, если они не на своем месте, они всегда могут уйти.

Он заявил, что прививки от гриппа в школах будут делать как только область дождется массового поступления вакцины. Будет организовано разделение потоков детей на прививку.

По словам Костина, прививку от коронавируса переболевшим лучше всего сделать через шесть месяцев после выздоровления. Ее можно будет сочетать с прививкой от гриппа.

Что касается QR-кодов, они будут доступны через два дня после принятия второй прививки.