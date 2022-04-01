Много откликов вызвала моя инициатива о «наказании рублем» главврачей, которые вовремя не подготовят конкурсную документацию для покупки медицинского оборудования и подготовки помещений под его установку в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения.

Были те, кто ее поддержал, были и противники с ядовитыми комментариями. Но хочу сказать всем – большое спасибо! Глубоко уверен, что в деле обеспечения исполнительской дисциплины такие средства, как вышеуказанная инициатива, хороши. Результаты не заставили себя ждать. Абсолютное большинство руководителей меня услышали и поддержали. Или как иначе я могу интерпретировать, что работа влилась в ранее установленный график и все идет по плану.

По отдельным учреждениям остались некоторые вопросы технического характера либо есть объективные сдерживающие факторы, которые, уверен, преодолеем вместе. Злопыхателям хочу напомнить, что в структуре заработной платы есть такой показатель, как «стимулирующие выплаты», и даются они не за красивые глаза и елейные речи.

Это стимулирование за новаторство, инициативу, нестандартный подход в работе и ряд других факторов, которые позволяют главному врачу сделать больше и лучше, не ограничиваясь рамками прямых обязанностей, указанных в служебном контракте. Всегда рассчитывать на «пряник» напрасно, иногда нужно быть готовым и к «кнуту», особенно, если без него некоторые работать разучились.