Заместитель Председателя Правительства Саратовской области — министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин:

— Хочется поблагодарить Валерия Васильевича Радаева за всё, что он сделал для Саратовской области на посту губернатора. А это обширный список. За 10 лет, которые Валерий Васильевич руководил регионом, стали решаться многие «наболевшие» проблемы — большое внимание губернатор уделял и строительству дорог, и созданию новых рабочих мест, всегда в приоритете были и вопросы медицины.

Я, как министр здравоохранения, всегда мог обратиться к Валерию Васильевичу, когда нашей отрасли требовалась поддержка правительства: и в тяжёлые для всей страны годы пандемии, и при реализации приоритетных проектов.

Он всегда держал на руку на пульсе и лично курировал важнейшие направления для региона: увидеть Радаева на стройке поликлиники или общающимся с жителями — в порядке вещей. Я от всей души желаю Валерию Васильевичу дальнейшего развития и успешной реализации новых проектов и задач.