Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин предложил лишать премий главврачей за недочеты в больницах на совещании с главврачами 11 ноября.

Внимание минздрава привлекла Калининская больница, в которой не выдавали бесплатные лекарства до результатов ПЦР-теста и не была проработана безопасная маршрутизация пациентов.

— Я уже неоднократно всех предупреждал, что за системные просчеты в своей работе будете отвечать материально. За такие вещи, которые мы увидели в Калининской больнице и которые в принципе можно не допускать, а уж если они и сложились, то исправляются моментально, не только буду полностью лишать стимулирующих, но и должности, — заявил министр здравоохранения.