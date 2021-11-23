Сегодня, 23 ноября, в ходе совещания, проведенного под председательством заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, было отмечено, что в Саратовской области темпы вакцинации населения от новой короронавирусной инфекции примерно в 1,5 раза выше среднероссийского показателя.

При этом доля вакцинированных пока отстает от среднего федерального показателя на несколько процентных пунктов. По данным минздрава РФ, на сегодняшний день в РФ – 57,5%, в Саратовской области – 52,4%.

Министр здравоохранения области Олег Костин высказался о необходимости активизации в районах вакцинации населения против коронавируса.

-В этом вопросе абсолютно все не может зависеть только от здравоохранения, более активно должна проявлять себя местная муниципальная власть. Вместе с нашими специалистами на местах им нужно усилить данную работу, в том числе посредством использования выездных форм работы с организованными коллективами, подворовых обходов, тесного взаимодействия с социальными службами, на чьем попечении находятся люди старшего поколения, — заявил Костин.