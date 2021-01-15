Министр здравоохранения Олег Костин рассказал о прививочной кампании от коронавируса в Саратовской области.

— В нашей области началась вакцинация от covi-19 наравне со всей страной. В первую очередь прививаются медицинские работники, сотрудники учебных заведений и силовых структур. За Саратовским регионом зарезервировано 100 тысяч доз препарата. На сегодняшний день уже поступило 9,8 тысячи доз вакцин, из которых четыре тысячи применено. Пункты вакцинации подготовлены в поликлиниках, для удобства граждан. Сама процедура проходит в добровольном порядке и по предварительной записи. Уже начат этап вакцинации граждан категории 65+. Призываю всех жителей Саратовской области отнестись со всей серьезностью к вакцинации. Благодаря ей, вы сможете обезопасить себя от тяжелых последствий короновирусной инфекции, — отметил министр Костин.