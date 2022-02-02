Глава саратовского минздрава Олег Костин сообщил о случаях омикрона в регионе.
— Свыше тысячи заболевших за сутки, и это еще не предел, — отметил он.
Чиновник заявил — новый штамм коронавируса поражает бронхи, поэтому заболеваемость растет среди детей.
— Все пациенты у нас будут разделены на группы, — заявил глава минздрава о сортировке пациентов.
Так, бессимптомные заболевшие не нуждаются в наблюдении врача, как и пациенты с легкой формой заболевания.
Саратовцам со средней тяжестью заболевания просят лечиться дома и сообщать о своем состоянии лечащему врачу по телефону.
В стационары будут госпитализировать лишь тяжелых больных.