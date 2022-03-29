Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал на очередном заседании корсовета о новом штамме коронавируса — «стелс-омикроне».

По его словам, новый штамм не вызывает госпитальных форм, также как и омикрон. Отличается только время инкубационного периода.

— Инкубационный период «омикрона» длится от 3 до 5 дней. В легкие инфекция не опускается, затрагивая только бронхи. Есть данные, что у «стелс-омикрона» инкубационный период от суток. Проходит клинически быстро, также как и омикрон, — отметил Костин.

Также чиновник отметил, что в настоящее время госпитализация требуется в основном людям с хроническими заболеваниями, либо не долеченным больным.