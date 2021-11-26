Сегодня, 26 ноября, на очередном брифинге по коронавирусу глава регионального минздрава Олег Костин посоветовал саратовцам не летать в Африку.

Отвечая на вопрос журналистов, главу минздрава попросили дать совет по поводу континента, где пару дней назад обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Ему присвоено название B.1.1.529.

Зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Специалисты полагают, что он может обойти коллективный иммунитет.

Сегодня ВОЗ созвала экстренное совещание.