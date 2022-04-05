Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин принял участие в видеосовещании с главным государственным санитарным врачом РФ Анной Юрьевной Поповой.

На совещании Анна Попова подвела итог, что коронавирус ещё никуда не делся, люди по-прежнему болеют и зачастую тяжело.

— Как поправить ситуацию? Продолжать носить маски! Шубы, шапки, варежки можно снять. С наступлением весеннего тепла они вряд ли понадобятся, а вот маски сбрасывать ещё рано: вирус циркулирует, его могут переносить люди бессимптомные, и заразиться можно на раз-два, особенно в многолюдных местах. Поберегите себя и своих близких, особенно старшего поколения и с хроническими заболеваниями, — заметил Костин.

Кроме того, по его словам, лучшей защитой от тяжести коронавируса остаётся вакцинация и ревакцинация.

— Сегодня все возможности для их проведения есть. Советую заранее подготовиться к летнему сезону, чтобы отпуск не провести на больничной койке, — добавил чиновник.