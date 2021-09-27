Глава саратовского министерства здравоохранения Олег Костин обратился к жителям области в своем аккаунте Instagram. В видео он еще раз призвал саратовцев идти на вакцинацию против коронавируса.

По словам Костина, больницы города уже переполнены, мест остается все меньше, а люди заболевают каждый день. Он отметил, что в реанимации и на ИВЛ попадают только непривитые люди.

—А когда их спрашиваешь, почему не привились, начинаются отговорки — не успел, противопоказания…У этой прививки практически нет противопоказаний, — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что последствия болезни для непривитых людей могут быть плачевными.