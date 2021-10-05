Сегодня, 5 октября, на заседании очередного корсовета по борьбе с коронавирусом обсудили вопрос госпитализации больных. Глава регионального минздрава Олег Костин озвучил цифры.

—В течении недели в ковидные госпитали поступает более 400 человек в сутки. Всего в стационарах остаются 4 280 человек, из них 40% — это пациенты в тяжелом состоянии. На кислородной поддержке находятся 1 413 больных, а на ИВЛ почти 300 пациентов,— рассказал он.

Как заметил представитель ведомства, ухудшение состояния больного происходит очень быстро. За ночь объем поражения легких пациента может достичь 70%. Всего развернута 4 651 инфекционная койка, больше, чем в январе, на пике заболеваемости.