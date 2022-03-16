Несмотря на складывающуюся экономическую обстановку, в больницы и поликлиники области поставляется новое медицинское оборудование. Об этом сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

Сегодня зампред регионального правительства-министр здравоохранения области Олег Костин заслушал оперативные доклады главных врачей медучреждений, в которые в этом году по указанной программе поступает новое медоборудование.

В настоящее время разыграны аукционы и ожидается поставка 7 новых рентгенологических комплексов: в Петровскую, Вольскую, Перелюбскую, Романовскую районные больницы, а также в Балаковскую районную поликлинику. Ведутся закупочные мероприятия по приобретению компьютерных томографов для Балашова, Ртищева и Петровска, кроме того, в Петровской РБ планируется установить еще и аппарат магнитно-резонансной томографии.

Кроме этого в этом году из числа «тяжелого» медицинского оборудования намечено закупить 12 маммографов и 3 флюорографа. Всего по программе модернизации первичного звена в текущем году в районные больницы и поликлиники Саратовской области запланировано приобрести около 200 единиц медицинского оборудования.