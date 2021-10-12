Сегодня, 12 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередной корсовет по борьбе с коронавирусом.

По словам главы регионального минздрава Олега Костина, более 5 тысяч детей заразились коронавирусом в Саратовской области, а за последние трое суток прибавилось 128 случаев. Сейчас в стационарах находятся 98 ребят.

— Новый штамм оказывает более сильное воздействие. Раньше дети были только переносчиками, а теперь болеют, — отметил Костин и добавил, что введение дистанционного режима помогло снизить заболеваемость.

За прошедшую неделю от гриппа прошли вакцинацию 4 797 детей. За последние две недели вдвое увеличилось количество проводимых тестов на ковид.

Он также отметил, что в день проходят анализ 45- 50 человек. Тестирование ведется круглосуточно.