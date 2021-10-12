Сегодня, 12 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередной координационный совет по противодействию распространению коронавируса. На нем выступил глава регионального министерства здравоохранения Олег Костин.



По его словам, в Саратовской области свободны всего 5 -6 % коек, а их общее число составляет 4 751. Он напомнил, что ежедневно в стационары поступают около 500 человек. В стационарах остаются 4,5 тысячи человек, на кислородной поддержке остаются 1395. На ИВЛ 314 пациентов, расход кислорода составляет до 45 тонн в сутки.

Костин также обратил внимание на то, что большинство скончавшихся от коронавируса были непривиты. Сейчас вакцинацию полностью прошли более 600 тысяч человек в регионе.