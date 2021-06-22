На сегодняшнем заседании корсовета министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Он отметил тенденцию к росту тяжелых случаев у молодого населения.

— Госпитализируем людей в возрасте 30 лет и старше и порог постоянно снижается. Дети тоже болеют, в Саратовской области 4,257 тысячи случаев, 583 ребенка были госпитализированы, — сказал чиновник.

Олег Костин также положительно оценил принудительную вакцинацию для ряда профессий в Москве и жесткие ограничения для не имеющих прививки. И добавил, что по выходным в регионе темпы вакцинации падают, поэтому нужно придумать, как привлечь граждан для защиты здоровья именно в эти дни.

Наиболее высоко были оценены по активности прививок Балтай, Александров Гай — там выполнено до 50 процентов целевых показателей. Отстают Марксовский и Воскресенский районы.