Глава министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин попросил главврачей поликлиник Саратова проверить работу колл-центров.

По его словам, саратовцы продолжают жаловаться на то, что они не могут дозвониться в поликлиники.

—Жалобы от людей продолжают поступать! Почему я должен оправдываться перед гражданами и краснеть за Вас? Каждый из вас по очереди сейчас будет дозваниваться в свои колл-центры и вызывать врача на дом, — потребовал чиновник.

Вызвать медиков за минуту удалось во 2-й городской больнице и 9-й горбольнице, а также в поликлинике №20 и ГКБ №8. А вот в поликлинику №6 и в отделение ГКБ №5 дозвониться не удалось.

-Это просто недопустимо! Это полнейшая безответственность! Если в течение суток вы, главные врачи, которые сейчас не смогли позвонить в подведомственную вам поликлинику, не исправите ситуацию, я приму дисциплинарные меры, — подвел итог эксперименту Костин.