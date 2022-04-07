Олег Костин прокомментировал поручение Михаила Мишустина о восстановлении плановой медицины:

— И федеральный минздрав, и наше профильное региональное ведомство едины в цели обновления отрасли здравоохранения.

У нас в регионе все идет по плану. Основное оборудование, которое планируем закупить и тем самым обновить районные поликлиники, законтрактовано, ремонты идут, вводить новые ФАПы тоже планируем. Все это будет в этом году. Обязательно приглашу Михаила Альбертовича к нам, в Саратовскую область.

Вместе с жителями откроем новый ФАП, посмотрим, как работает новый КТ или МРТ, оценим, как идет реконструкция Саратовской областной детской клинической больницы и подходит к завершению строительство в будущем нового мощнейшего и инновационного онкологического диспансера. Планов много, самое приятное, что показать реально есть что.

Еще одно важное направление в нашей работе обозначил глава минздрава РФ – обеспечить максимальные возможности и максимальную доступность для жителей медицины первичного звена. Абсолютно все должны иметь доступ к узким специалистам и сложным диагностическим процедурам. Причем, ни где-то в специализированных клиниках областного центра, а в поликлиниках по месту жительства.

Да, сейчас в этом плане есть вопросы: специалистов не хватает, КТ есть не во многих поликлиниках. Но мы будем стремиться к их решению. Ведь это жизнь и здоровье наших граждан, некоторых из которых «подкосил» коронавирус, и им, как никому другому, крайне необходимо полное обследование на выявление болезней и патологий, которые, возможно «включил» ковид, и которые пока себя явно не проявляют, но уже в ближайшем времени без должной диагностики и лечения могут нанести непоправимый вред.

Как отметил Михаил Альбертович, сегодня врач первичного звена приобретает особую ценность, у него особая зона ответственности: он должен сопровождать каждого пациента, вне зависимости от того, какое у него заболевание. Повысить эффективность выявления скрытых патологий поможет и закупаемое новое оборудование. Там, где нет узких специалистов, предлагаю проработать вопрос их временного приглашения из других медицинских организаций, в том числе различных форм собственности.

Немаловажный момент. Сегодня у людей существует запрос в получении психологической помощи медицинского характера. Вместе с Саратовским государственным медицинским университетом, где готовят и таких специалистов, будем двигаться и в этом направлении.

Сейчас важно восстановить на 100% плановость в медицине, о чем сегодня говорил в Государственной Думе Премьер-министр страны Михаил Владимирович Мишустин. И мы это планомерно делаем и будем продолжать, — подчеркнул зампред.