В Саратове кот разбудил своего хозяина из-за пожара в квартире и спас ему жизнь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Накануне, 29 марта, в 11 часов вечера на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Крымской. Пожарные приехали через 3 минуты после вызова.

— На улице нас встречал хозяин квартиры, он сказал, что квартира в дыму, людей нет, но кот у него там остался. Мы зашли в квартиру, затушили очаг, площадь пожара составила всего 2 кв.м, разбили окно для проветривания. Кота я нашел почти сразу. Он лежал в углу, у него были судороги, — рассказал начальник дежурного караула 6 пожарно-спасательной части Дмитрий Маяков.

Кота вынесли на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая кислород из баллона. Всё это время хозяин квартиры Александр беспокоился за питомца и находился рядом.

Он рассказал пожарным, что спал в квартире под работающий телевизор. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукать. Хозяин квартиры проснулся и заметил горящий телевизор, помещение наполнялось дымом. Выбегая, мужчина не успел взять с собой своего спасителя.

Позже дочь Александра Олеся отвезла Пузика в ветеринарную клинику. Сейчас он находится на лечении, но его состоянию уже ничего не угрожает.