Котлован, вырытый возле недавно реконструированного стадиона «Спартак» огородят. Об этом сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района.

Жители ближайшего микрорайона жаловались на вырытый и неогороженный котлован. По дороге мимо него дети ходят в школу и рискуют пострадать от несоблюдения мер безопасности. К тому же на дороге возле котлована теперь постоянно находится строительная техника, что также мешает проходу.

Как сообщила районная администрация, организовать другой подъезд к месту строительства объекта невозможно. Котлован в ближайшее время пообещали обнести ограждением.