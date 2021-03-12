На площадке регионального отделения Партии «Единая Россия» по инициативе регионального координатора проекта «Единая страна – доступная среда», депутата областной думы Евгения Ковалева состоялось обсуждение вопросов реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение их техническими средствами реабилитации.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Обрежа, заместитель руководителя по экспертной работе главного бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области минтруда России Ольга Кузина, председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению минздрава области Олеся Ермолаева, представители протезно-ортопедического предприятия, представители фонда социального страхования, советник уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и представители общественных организаций по защите прав инвалидов.

Открывая мероприятие, председатель общественного совета проекта Наталья Коваценко отметила, что социальная и медицинская реабилитация важна для людей с ограниченными возможностями, и чем раньше она начата, чем более современные технологии используются, тем больше вероятность того, что человек, если это ребенок, сможет социализироваться в среде сверстников, получить образование, профессию, жить более или менее самостоятельно.

Евгений Ковалев подчеркнул, что во время работы поступает ряд обращений от граждан, касающихся, к примеру, обеспечения техническими средствами реабилитации, отсутствия единого портала для граждан с ограниченными возможностями здоровья, проблем с доступностью инфраструктуры.

— Все эти вопросы необходимо решать комплексно. Исполнительная власть – это наши партнеры», — отметил Ковалев и предложил систематизировать все обращения и вопросы, затронутые во время круглого стола и направить их для рассмотрения в органы власти и управления.

Немаловажным вопросом является реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья, переболевших новой коронавирусной инфекцией. «Доступности реабилитации должна стоять на особом контроле, — отметил Ковалев.

Также Евгений Ковалев затронул тему вакцинации граждан с ограниченными возможностями здоровья, в частности в рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда» планируется проведение акции по вакцинации маломобильных граждан совместно с министерством здравоохранения и министерством труда и социальной защиты области.