Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев навестил и лично поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы:

— Георгий Васильевич Фролов, участник Великой Отечественной войны и почётный гражданин Саратовской области 9 мая был в Москве на Параде Победы, поэтому поздравить его с праздником приехал сегодня.

От имени регионального отделения Партии «Единая Россия» передал подарок и пожелания крепкого здоровья на долгие долгие годы!

Так же сегодня поздравил участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Сокова.

Николай Иванович после 25-летней службы поступил на работу в Саратовский горисполком. В 2010, 2016, 2019 году был занесен на городскую Доску Почета, в 2017 – в Галерею Почета Волжского района.